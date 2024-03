TMW Radio - De Paola: "Pellegrini non è mai indolente, a differenza di Leao e Zaniolo"

Nella serata di ieri, pomeriggio di New York, l'Italia di Spalletti ha battuto l'Ecuador in amichevole per 2-0. Ad aprire le danze è stato il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini che da quando è arrivato De Rossi sulla panchina giallorossa è come rinato e sarà uno degli sapuracchi principali per la difesa e il centrocampo del Milan nel doppio confronto ai quarti di finale di Europa League. Questa mattina ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione L'Editoriale, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola che ha parlato del momento super di Pellegrini e lo ha paragonato anche a Rafael Leao e Niccolò Zaniolo.

Le parole di Paolo De Paola su Pellegrini e il paragone con Rafael Leao e Niccolò Zaniolo: "Dopo aver preso per mano la Roma lo ha fatto anche con la Nazionale. Pellegrini fa tutto giusto e lo fa con l’atteggiamento corretto, non è mai indolente al contrario di giocatori come Leao e Zaniolo. È un giocatore umile e corretto, sia con i compagni sia con gli avversari. È l’espressione e l’anima in campo di De Rossi e ha tante qualità importanti".