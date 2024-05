CF - Calciatori schierati contro la FIFA: riprogrammazione del Mondiale per Club o sarà causa

Come riportato dal sito Calcio e Finanza , proseguono le discussioni e polemiche per i diritti dei calciatori, ormai da tempo al centro di un forte interesse mediatico mondiale, con la FIFA che rischia seriamente di doversi imbattere in un grande ostacolo nell’organizzazione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, la cui prima edizione si disputerà negli Stati Uniti d’America nel 2025. Il sindacato internazionale dei calciatori, Fifpro, e l’organizzazione World Leagues stanno minacciando serie e convinte azioni legali se i piani per il torneo proseguiranno come previsto.

Le due organizzazioni hanno chiesto espressamente che il nuovo Mondiale per Club sia riprogrammato e, come riportato anche da The Times, hanno inviato una lettera congiunta alla FIFA affermando di aver fatto ricorso a una consulenza legale per causa a "Danni economici" Alle leghe domestiche oltre a porre un "Rischio significativo di infortuni" Per i giocatori. Inoltre, la FIFA è accusata di prendere decisioni a vantaggio dei propri interessi commerciali. La lettera chiede al Consiglio della FIFA, nel suo incontro a Bangkok la prossima settimana, di riprogrammare la competizione e riaprire le discussioni sul calendario delle partite internazionali (leggi qui l'articolo completo).