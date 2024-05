Maldini e l'inizio della carriera da dirigente: "Mi aveva cercato anche il Milan dei cinesi. Ho detto sì a Leonardo perchè..."

In merito all'inizio della sua carriera da dirigente, Paolo Maldini ha dichiarato a Radio Serie A:

Sull'inizio da dirigente: "Mi hanno chiamato, non sempre è ben chiaro quello che volevo fare. Ma è chiaro quello che non volevo fare: allenatore, lavorare in televisione... Quando è arrivata l'opportunità - era arrivata anche prima ma grazie a Dio l'ho analizzata bene (cinesi, ndr) - con Leonardo è stato perché ho lavorato con una persona che aveva gli stessi ideali. Ho deciso perché era il Milan. Poi ho avuto tante esperienze, di cose da raccontare e da insegnare. Poi c'è il lavoro in sè che è tutt'altro da quello che ti aspetti: c'è anche un periodo di adattamento che è durato 10 mesi".

Il passato fa troppa paura? Solo Zanetti delle bandiere ha un ruolo in società... "A volte sì, ma a volte non è detto che avere un grande passato da calciatore ti debba dare un presente da dirigente, sono due lavori differenti. Quando mi hanno chiamato ho chiesto se fossero sicuri".