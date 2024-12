TMW Radio - De Paola: "Per me c'è un malinteso nel Milan..."

Il direttore Paolo De Paola ha parlato dei temi di giornata a TMW Radio, durante L’Editoriale.

Un punto su Atalanta e Milan dopo il big match?

“Per me l’Atalanta è la mina vagante del campionato, ma anche della Champions League. Veramente chapeau all’Atalanta. Qualunque cosa faccia da adesso in poi non verrà mai criticata per tutto ciò che è stato fatto anche in questa stagione. Questa credetemi è la miglior condizione per poter fare benissimo e sorprendere sia in campionato che in Europa. Per il Milan la lotta al campionato ormai è complicatissima. Per me comunque i rossoneri stanno vivendo su un malinteso, ossia su alcune gare che hanno significato tanto. Queste gare, come il derby e la vittoria a Madrid, hanno nascosto sotto al tappeto alcuni problemi. Io non capisco, poi, il perché di certe parole di Fonseca, perché, aldilà del fatto che per me il fallo su Theo non ci fosse, alla fine la gara era tornata sull’1-1”.

Sulla situazione di Thiago Motta e la Juventus?

“Dobbiamo e possiamo attendere ancora un po’. Bisogna vedere ancora il calciomercato di gennaio e il recupero degli infortunati. Le critiche però si possono fare. I bianconeri ormai sono così attenti a non subire gol che si sono dimenticati di concentrarsi sul segnare. Io uscirei da questo imbuto che coinvolge Massimiliano Allegri a ogni risultato negativo di Motta. Dobbiamo sempre ricordare che la Juventus ha avuto bisogno di questa rivoluzione proprio per le macerie di Allegri. Tutto questo discorso comunque lo faccio nonostante io sia dell’idea che la Juventus è sempre obbligata a vincere e se non lo fa è una delusione”.