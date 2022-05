TMW RADIO - De Santis: "Ibra procuratore? Uno come lui non deve precludersi nulla"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'agente Lorenzo De Santis a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di alcuni temi del calciomercato.

Quale il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Da procuratore?

"Vedremo cosa farà in futuro, se sarà da procuratore. Il mondo degli agenti è variegato. In questo lavoro servono passione, professionalità, cura dei particolari. E' un lavoro H24 che ti lascia poco tempo per allentare. In un mercato che va sempre di più verso la globalizzazione, rimanere aggiornati è fondamentale".

Ibra può porsi davvero come calamita per attrarre nuovi giocatori. E questo esclude un futuro societario?

"Una figura come Ibra non deve precludersi niente. Credo abbia davanti tante opportunità e la difficoltà è proprio questa. Se giocare un anno ancora o fermarsi ed eventualmente dove ripartire. Può pensare a tutto, anche prendersi una pausa. Ad oggi ha l'imbarazzo della scelta".