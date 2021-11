TMW Radio - Di Gennaro: "In caso di vittoria del Milan diventerebbe dura per l'Inter"

Nel suo consueto intervento del giovedì a Stadio Aperto su TMW Radio, Antonio Di Gennaro si è espresso su vari temi, soffermandosi in particolare sul Milan di Stefano Pioli: "Champions? Non è ancora fuori, mi sembra di rivedere l'Atalanta: è difficile ma in Champions succedono spesso cose strane. In campionato ha dimostrato di essere una squadra importante, il derby darà una verifica fondamentale, così come lo sarà per l'Inter. Dovesse vincere il Milan, diventerebbe un problema serio raggiungere la coppia di testa. Sarà un test più importante per l'Inter".