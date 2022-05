MilanNews.it

L'ad della Top Player Academy Luigi Foscale, è intervenuto mercoledì sulle frequenze di TMW Radio e ha detto la sua su uno dei protagonisti rossoneri di questa stagione, Sandro Tonali. Foscale si è espresso così: "Tonali per esempio è il futuro. Per me il Milan può arrivare tra le prime otto d'Europa e arrivare anche più avanti".