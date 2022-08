TMW Radio - G. Galliani: "Credo molto in Adli e De Ketelaere"

MilanNews.it

Gianluca Galliani, figlio del grande Adriano e tifoso del Milan, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del mercato dei rossoneri: "Credo che abbia puntellato bene la rosa e in certi reparti rischia di averne troppi. Perso Renato Sanches, sono curioso che centrocampista prenderanno. Quello è l'elemento che va colmato. Gabbia dietro piace tanto ma capisco l'occasione di darlo in prestito. In difesa però sono sereno già così. L'Inter al momento credo sia una squadra pronta e competitiva. Vedremo che succederà con Skriniar e Dumfries, ma al momento la rosa mi sembra all'altezza. Acquisti top finora? Lukaku all'Inter e Di Maria e Pogba alla Juventus. In prospettiva però Kvaratskhelia, credo molto in Adli e De Ketelaere".