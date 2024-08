TMW Radio - Garbo: "Il Milan ha fatto bene nelle amichevoli, ma il campionato è un’altra cosa"

Nel corso di calciomercato e ritiri è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Daniele Garbo. Queste le sue parole:

L’Inter quanto è più avanti rispetto alle altre?

“Ha cambiato poco o niente, ha messo giocatori importanti come Taremi e Zielinski, gioca a memoria e credo sia ancora la squadra da battere. È l’unica già al completo, le altre devono sistemare tante cose, il Milan ha fatto bene nelle amichevoli ma il campionato è un’altra cosa. Il gap per assurdo si è allargato e l’Inter mi sembra una squadra molto serena e di livello superiore rispetto a tutte le altre”.

Che impressioni hai sul movimento italiano nelle coppe europee?

“Ho la sensazione che gli europei ci abbiano restituito la vera dimensione del calcio italiano. Il nostro campionato mostrerà la corda, le partite sono spesso noiose e sottoritmo, l’Inter può fare più strada in teoria, deve cercare di dimostrare una dimensione internazionale come fatto due anni fa, mi aspetto qualcosa a livello europeo. Il resto è una grande incognita e credo che sconteremo in maniera ancor più pesante questa crisi del calcio italiano”.