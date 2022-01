TMW RADIO - Gianni Di Marzio: "Milan, Leao può diventare un campione"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Gianni Di Marzio, il quale ha dichiarato su Rafael Leao: "Che ruolo è? E' una prima punta o un esterno? Per me è stato costretto a giocare esterno per far spazio a Ibra. Ed è cresciuto mentalmente proprio con lo svedese, anche perché ha piedi buoni. Per me diventerà un campione. Quando smetterà Ibra per me è lui il suo successore".