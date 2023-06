TMW RADIO - Impallomeni: "Il Milan è stato una delusione"

MilanNews.it

Ospiti: Impallomeni:" La pressione è tutta sul City. Milan delusione della stagione." Garbo:" Inter campionato voto 5 aspettiamo la Champions. Pioli senza mercato, ha fatto un miracolo. " Bonanni:"In finale alla fine giocherà Lukaku. Stagione della Roma da 6" Maracanà con Marco Piccari

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha commentato così la stagione del Milan: "Il Milan è stata una delusione. Ha fatto una semifinale di Champions ma ha avuto un crollo a inizio anno. Se non avesse avuto la penalizzazione la Juventus, sarebbe fuori dalla Champions. Alla fine 6 per i rossoneri".