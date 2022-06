TMW Radio - Impallomeni: "Milan? Non va disperso l'entusiasmo e questo spirito"

MilanNews.it

Il giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto come di consueto sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato del Milan e del mercato, soprattutto adesso che i rinnovi di Maldini e Massara sembrano vicini, così come l'approdo di Origi in città. Queste le parole dell'ex calciatore: "Il rinnovo di Maldini è il normale prolungamento di un lavoro ottimo fatto. Da qui si ricomincia, c'è stata un po' di turbolenza ma il Milan ora riparte non avendo la fretta di fare le cose entro una certa scadenza. Ha vinto il campionato, c'è entusiasmo, non va disperso proprio tutto questo spirito. Ci sarà un nuovo attaccante, ma vedremo cosa farà dopo gli affari saltati Botman e Renato Sanches".