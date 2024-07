TMW Radio - Impallomeni: "Morata non ha segnato poco, comunque..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Morata al Milan. Ma come mai questo attaccante ha viaggiato così tanto?

"Non ha segnato poco comunque. Per me è un giocatore che mette d'accordo gli allenatori, è uno che fa squadra e permette ai compagni di giocare bene".

Può fa rendere meglio Leao?

"Il tentativo credo sia quello. Morata per me esalterebbe il gioco degli esterni ma anche gli inserimenti dei centrocampisti".

Milan, dubbi su Fonseca?

"Io non sono così sicuro che rimangano alcuni big. Se dovessero restare i big, il Milan sarebbe un'ottima squadra".

Marotta ha detto che l'Inter punterà su Scudetto e Champions:

"C'è un'Inter imprevedibile, che potrebbe esserlo anche a livello europeo. Il test più importante però sarà riconfermarsi in Italia".