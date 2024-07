TMW Radio - Impallomeni: "Theo non può partire per meno di 100 milioni"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, punterebbe su Lukaku?

"Se ha voglia di lanciarsi, lavorando sodo...deve ricostruirsi. Se vuole ritrovarsi, allora potrebbe provarci. Anche Conte potrebbe volerlo. Per me comunque 40 mln sono troppi".

Leao, Theo Hernandez e Maignan a rischio?

"Leao se lo vendi, lo vendi bene in Arabia ma altrove no. Theo Hernandez è strutturato, credo che per meno di 100 non possa partire. Per me c'è qualcuno che bussa, soprattutto alla porta di Theo. E forse anche Maignan".