TMW RADIO - Jacobelli: "Contro il Milan il Napoli ha dato un ulteriore saggio della sua forza e della sua solidità"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Xavier Jacobelli ha parlato di Milan commentando la sconfitta di ieri contro il Napoli. Queste le sue parole:

Qual è l’indicazione principale di Milan-Napoli di ieri?

“Che il Napoli ha dato un ulteriore saggio della sua forza e della sua solidità. In poco tempo Conte ha saputo dare un’idea di gioco chiara, Lukaku ha segnato più di Osimhen in dieci partite. Continuo a chiedermi come abbia fatto il Manchester United a cedere un centrocampista di livello internazionale come McTominay. Vedremo chi dimostrerà di saper reggere il passo di questo Napoli”.