TMW RADIO - Jacobelli: "Fonseca ha bisogno di fiducia e di una reazione d'orgoglio della squadra"

Tornando alla Serie A c’è chi ha iniziato con alcune difficoltà. Fonseca al Milan e già in discussione?

“Non credo possa esserlo dopo due giornate, ma è stata significativa la visita di Cardinale a Milanello, perché la prestazione negativa di Parma ha suscitato grande preoccupazione tra tifosi e società. Quello che colpisce di più è la fragilità difensiva. L’anno scorso il Milan era stata l’undicesima difesa del campionato e adesso, aldilà di Pavlovic che ha fatto bene, il reparto arretrato si deve stabilizzare. Fonseca si è assunto le proprie colpe, ma ora serve la risposta dei giocatori importanti, come Leao, Theo Hernandez e Pulisic, che deve arrivare già in vista dello scontro con la Lazio all’Olimpico", ha dichiarato

Poi ancora: "Fonseca ora ha bisogno non solo di fiducia, ma di una reazione d’orgoglio da parte della squadra, che invece aveva brillato nel pre campionato. È vero che i test estivi non sono mai definitivi, ma le impressioni erano state ottime. Credo che per i rossoneri la partita di Parma sia stato un incidente di percorso, senza però nulla togliere alla squadra di Pecchia, che ha meritato di vincere”.