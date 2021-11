TMW Radio - Jacobelli: "Il Milan in Champions ha tutta esperienza da immagazinare"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli si è così espresso a TMW Radio sul Milan che domina in campionato ma in Europa fatica: "Il nostro calcio è messo bene. Il Milan ha riguadagnato la Champions dopo 7 anni, è una squadra giovane e paga il pedaggio dell'inesperienza. Se penso lo spettacolo dell'Atalanta contro il Manchester, il cammino di Inter e Juventus, devo dire che non valorizziamo le realtà positive del nostro calcio. Stiamo vivendo una stagione di rilancio in campo europeo. I conti si fanno alla fine, è vero, ma i presupposti sono molto buoni. Non ha snobbato l'impegno di Champions e non ha pensato al derby. Il Porto frequenta da anni i palcoscenici internazionali, è un'ottima squadra. Credo che il Milan possa continuare con la strada imboccata in campionato. Non si può pretendere che una squadra che torna dopo 7 anni in Champions ottenga subito il massimo. E' tutta esperienza da immagazzinare".