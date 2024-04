TMW Radio - Jacobelli: "Il tracollo del Milan non è colpa di Pioli"

Ai microfoni di TMW Radio durante il prorgamma Maracanà, il direttore Xavier Jacobelli ha parlato di Milan e della cocente eliminazione per mano della Roma in Europa League, soffermandosi in modo particolare sulla posizione di Stefano Pioli e delle pesanti accuse mosse nei confronti di quest'ultimo dai tifosi e non solo. Queste le sue dichiarazioni.

Arriva il derby di Milano. Come lo vede?

"Mi aspetto una reazione d'orgoglio del Milan. Quello visto in azione ieri è stato irriconoscibile. La Roma ha strameritato sul campo la qualificazione. I giocatori hanno deluso terribilmente le aspettative di Pioli, che a fine stagione di sicuro lascerà, vista anche l'insoddisfazione della società. Ma addossare le colpe a a Pioli del tracollo è ingiusto, va tirata in ballo la squadra. Inter sarà con la pancia a terra, la sola prospettiva di vincere lo Scudetto nel derby sarà una motivazione ulteriore".