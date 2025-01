TMW RADIO - La sentenza di Orlando: "Per me il Milan non arriverà in Champions"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Milan, di Emerson Royal e della rincorsa della squadra di Sergio Conceiçao al quarto posto in classifica.

Milan fuori dai gioco Champions?

"Emerson Royal non può giocare nel Milan. Ma il problema non è solo lui. Vuoi prendere Walker e pensi di risolvere i problemi? Per me il Milan non arriverà in Champions".

Ancelotti, addio al Real a fine stagione:

"Lo ha sempre detto che il cuore è a Roma. Lo vedrei bene. Ho sentito le parole di Ranieri, che dice che i Friedkin vogliono investire e vincere. Per me la Roma con Ranieri è ripartita ricostruendo e se dovesse arrivare Ancelotti, con giocatori importanti, sarebbe la piazza giusta per vivere qualcosa di speciale".