TMW RADIO - Legrottaglie: "Per me il Milan è la grande favorita per lo Scudetto".

L'ex difensore Nicola Legrottaglie, oggi allenatore, parla così a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Un giudizio su Pioli al Milan.

"Bene, e non è l'unico: vorrei dare merito anche alla società e quanto ha saputo costruire negli anni nonostante difficoltà iniziali e titubanze con critiche annesse. Hanno veramente un progetto, si vede chiara la mano di qualcuno che voleva proprio ciò che stanno vivendo oggi. Per me il Milan è la grande favorita per vincere questo Scudetto".