TMW RADIO - M.Orlando: "Con Zirkzee sai che hai uno per le mani che può diventare un fenomeno"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando, il quale ha commentato così le ultime news di mercato:

Un voto all'acquisto di Kean da parte della Fiorentina:

"8. perché è un giocatore inespresso, sappiamo cosa è successo nella sua carriera. E' un ragazzo particolare ma ha 24 e arriva in un posto dove il centravanti manca da anni e che per caratteristiche e per la possibilità di essere importante può fare bene. Può essere un grande acquisto. Zaniolo? Approvo anche lui. Io guardo prima di tutto il talento, e ne ha da vendere. Ho visto che sta cambiando, sta mettendo la testa a posto. E se vai alla Fiorentina è una piazza importante, puoi tornare ad alti livelli. E' la piazza giusta per due giocatori così, a patto che vengano con la testa giusta".

Gudmundsson all'Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto:

"Avrebbe un ruolo alla Sanchez, però se dovesse portare a casa anche lui complimenti. Marotta è bravo in queste operazioni. Anche Martinez è molto forte, ha fatto bene al Genoa. l'Inter ha già ntelaio fantastico, prende giocatori che rinforzano la rosa. Per me è tanta roba".

Con 55 mln prenderebbe Lukaku-Abraham o andrebbe su Zirkzee?

"Farei solo Zirkzee, è uno che mi fa giocare la squadra in modo spettacolare. Sì, hai la certezza Lukaku ma devi pensare al futuro. Con Zirkzee sai che hai uno per le mani che può diventare un fenomeno".