TMW RADIO - M.Orlando: "De Rossi ha sorpreso Pioli. Mai visto un Leao non entrare in partita così"

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà all'indomani della disfatta europea del Milan contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League, l'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato non solo la deludente prestazione di Rafael Leao ma anche quegli aspetti nei quali Daniele De Rossi ha nettamente battuto Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

Pioli sotto accusa:

"E' stato sorpreso ieri sera da De Rossi che gliel'ha incartata dal punto di vista tattico. La Roma ha chiuso gli spazi e raddoppiato sugli esterni. Mai visto Leao non entrare in partita come ieri sera. E poi quando la Roma ripartiva, il centrocampo veniva scavalcato facilmente e il Milan in interdizione ha dei problemi, così come dietro. Non fanno filtro. Ieri sera davvero è stato un 2-0 di De Rossi su Pioli in questo senso".