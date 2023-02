TMW RADIO - M.Orlando: "Il Milan deve tornare a giocare col modulo precedente"

MilanNews.it

Ospiti: Impallomeni:"Problema del Milan il mercato non valutabile. Di Gennaro:" Il Milan l'anno scorso oltre le sue possibilità." Brambati:" Spaccatura tra Leao e la società. Orlando:" Nel Milan tanta confusione, rischia la zona Champions." - Maracanà con Marco piccari e Stefano Impallomeni

L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così del momento del Milan:

Milan, quali i motivi della crisi?

"Lo scorso anno ha fatto qualcosa di più rispetto al valore della sua rosa, ma il Milan vero non è quello di queste ultime uscite. Il dominio dell'Inter era imbarazzante. Pioli ha sbagliato il 3-5-2, ma ha provato qualcosa di diverso. Se rinunci alla qualità, forse vuol dire che c'è grande confusione. Nessuno riesce a capire quale sa il vero problema. Pioli a fine anno rischierà se non arriva in Champions. Il Milan deve tornare a giocare col modulo precedente, è l'unico modo in cui è costruita la squadra".