TMW RADIO - M. Orlando: "In Italia Conte lo vedo solo alla Juventus o al Milan"

In questo momento Conte si può prendere un anno sabbatico o si rimetterà subito in discussione?

"Io vedevo in stagione e lo vedevo battagliero, poi credo che alcuni lutti accaduti vicino a lui gli abbiano dato una botta a livello morale non indifferente. Poi ha capito che il progetto al Tottenham non era più fattibile ed era inevitabile la rottura. Io sono sempre convinto che Conte vuole tornare in Italia, e la Juventus, secondo me, anche se Allegri la sta gestendo molto bene, se c'è bisogno di un repulisti generale, quale persona migliore di lui?".