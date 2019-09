TMW RADIO - Maniero: "Il Milan continua a cambiare uomini e sistema di gioco"

Filippo Maniero a TMW Radio, durante 'Stadio Aperto', sugli attuali temi del campionato di A:

Sul derby di Milano:

"Vedendo la partita la differenza si è notata, proprio a livello tecnico dei singoli giocatori. Il Milan ha affrontato una squadra che si contenderà lo Scudetto".

Sembra più il Milan di Gattuso che di Giampaolo...

"Un po' di confusione il mister ce l'ha, continua a cambiare uomini e sistema di gioco. O sta provando per vedere la soluzione migliore oppure c'è confusione. Poi giocare e allenare il Milan è diverso, non è come altre parti. C'è meno tempo rispetto alla Sampdoria per esempio. Credo comunque che Giampaolo sia un ottimo allenatore".