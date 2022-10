TMW RADIO - Marchetti: "Milan e Inter artefici del loro destino europeo"

MilanNews.it

Nel corso dell'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Le sfide di oggi e domani rappresentano uno spartiacque fondamentale per la stagione di Milan e Inter?

“Milan e Inter non devono sentire la pressione delle rispettive partite di Champions. Hanno mostrato di essere in forma, possono fare risultato e la qualificazione è alla portata. L’Inter forse sta messa meglio visto anche il doppio confronto con il Barcellona, ma i rossoneri affrontano due squadre con cui si possono fare 6 punti. Entrambe sono artefici del proprio destino"