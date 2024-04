TMW Radio - Marchetti: "Pioli è stato chiaro: il Milan non si lascia. Se ci si separerà..."

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:i”.

Gasperini potrebbe diventare un’opzione per il Napoli?

“Al momento i profili più sondati sono Italiano, Pioli e Gasperini. Di questi tre, se c’è uno che è più difficile strappare è proprio Gasperini. All’Atalanta c’è una sinergia potente con l’allenatore; penso che prima di lasciarlo andare sarebbe trattenuto. Il club ha dimostrato di meritarsi il livello a cui è arrivato, grazie al lavoro alla direzione sportiva, ma proprio grazie all’allenatore.

Pioli invece è stato chiaro, il Milan non si lascia. Se ci si separerà sarà stato di comune accordo. Italiano invece sta vivendo una soluzione particolare a Firenze, potrebbe diventare una possibilità. Tempo fa venne sentito anche Allegri, non si può escludere nulla”.