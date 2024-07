TMW Radio - Martorelli: "Se le cose andranno già in un certo modo, prenderanno in considerazione Camarda per la prima squadra subito"

A Calciomercato e Ritiri, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il procuratore Giocondo Martorelli. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan, arriva Morata ma si parla anche di altri nomi:

"Morata lo considero uno dei più forti in Europa nel suo ruolo, è veloce, tecnico, è nel pieno della sua maturità. E' stato utilissimo alla Spagna all'Europeo. Il Milan è un cantiere aperto e quindi aspettiamo che altre operazioni farà".

Camarda come lo vede?

"Giocherà nel Milan Futuro, lo terranno sotto la lente d'ingrandimento e se le cose andranno già in un certo modo lì lo prenderanno in considerazione per la prima squadra subito. Sono pochi i fenomeni che giovanissimi riescono a imporsi in Serie A".

NEL FRATTEMPO CAMARDA...

Settimana decisiva anche per l'Italia U19 agli Europei di categoria. Gli Azzurrini sono pieni zeppi di giocatori di talento rossoneri che, di fatto, hanno trascinato la Nazionale del CT Corradi fino alla semifinale e alla qualificazione per i Mondiali U20 che si giocheranno in Cile la prossima estate. All'Italia sono bastate le due vittorie nelle prime due contro Norvegia e Irlanda del Nord: due gol per Kevin Zeroli e Francesco Camarda in altrettante partite. Nell'ultima contro l'Ucraina un forte turnover e una sconfitta per 3-2 contro l'Ucraina.

Ora in semifinale ci sarà la Spagna che è arrivata dietro la Francia nel girone B. La partita tra gli Azzurrini e i giovani iberici si disputerà giovedì 25 luglio alle ore 15. Con ogni probabilità saranno tre i rossoneri titolari: oltre a Camarda e Zeroli, anche Bartesaghi è un titolare. Possibile ballottaggio sulla destra per Vittorio Magni mentre Diego Sia dovrebbe essere un rinforzo dalla panchina come nelle precedenti sfide.