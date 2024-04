TMW Radio - Ordine sul Milan: "Non prendere Conte sarebbe un grave errore"

Nel suo intervento a TMW Radio, Franco Ordine ha commentato i temi del giorno, ripartendo dall'Atalanta: "A Bergamo c'è un collegio di altri tempi, un po' quando ci punivano i nostri genitori. A de Katelaere il collegio di Zingonia gli ha fatto bene, ha capito quali erano i suoi problemi di natura psicologica e lo ha aiutato Gasp a fargli fare il suo mestiere da attaccante. Tutte queste condizioni unite hanno prodotto questo bel risultato. Su Scamacca nessuno di noi aveva dubitato del suo talento, ma più che altro della sua testa. Se nel prossimo mese lascia a casa la Playstation e si dedica all'Europeo noi forse abbiamo risolto un problema in Nazionale".

Sul futuro della panchina del Milan: "18 candidature fino ad oggi, nessuno ci ha preso e sicuramente non è stato fatto niente. Il Milan avrebbe bisogno di Conte, commetterebbero un grave errore strategico nel non prenderlo. L'unica alternativa è De Zerbi. Leggevo le dichiarazioni di Sagna e mi ha fatto riflettere tanto. Se tu vuoi puntare sul gioco, senza avere uno che ti chiede la luna sul mercato, l'alternativa è lui. Significherebbe fare come fece Berlusconi con Arrigo Sacchi, non vedo altre alternative costruttive".