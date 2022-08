TMW Radio - Orlando: "Al Milan manca un Kessie della situazione..."

MilanNews.it

All’interno del pomeriggio di Maracanà, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore ed allenatore Massimo Orlando per parlare del pareggio del Milan a Bergamo: “Il Milan ha deluso? Secondo me no. Lo scorso anno l’Atalanta ha perso tante partite in maniera clamorosa, prendendo gol rocamboleschi. Fuori casa le ha vinte praticamente tutte. L’Atalanta ora ha cambiato, ha diminuito il pressing ma ha mantenuto i giocatori di qualità. Andare a Bergamo e portarsi via un punto non può essere considerato un dato negativo: ciò non toglie che al Milan manchi qualcosa. Un Kessie della situazione…”