TMW Radio - Orlando: "In Nazionale ci sono stati blocchi della Juve, del Milan, ora dell'Inter. È fondamentale averlo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e commentatore Massimo Orlando.

Come valuta l'Italia in queste amichevoli, dove si è ispirato all'Inter di Inzaghi?

"Ci sono stati blocchi della Juve, del Milan, ora dell'Inter. E' fondamentale averlo, ma la duttilità è la cosa più importante nel calcio moderno. Spalletti è intelligente, è uno che non ha solo il 4-3-3 in testa. Per me è una Nazionale che farà bene, perché sa fare gruppo e sceglie le persone giuste".

Il problema è l'attacco: chi portare?

"Credo che potenzialmente Scamacca è il più forte, ma come atteggiamento non piace a Spalletti. O cambia lui in questo e nel modo di giocare, o non ci sarà. Quindi penso Lucca e Immobile, se farà due mesi al suo livello. L'annata per lui è stata brutta ed è difficile da raddrizzare".