Maldini: "Vi racconto il mio provino con il Milan. Se non fosse arrivato Berlusconi e le ambizioni di vittoria potevo andare altrove"

Nella lunga intervista rilasciata a Radio Serie A, Paolo Maldini ha raccontato il suo rapporto con la città di Milano e il suo provino con il Milan:

Sul rapporto viscerale con Milano: "Il milanese si sente perfetto per Milano, va scoperta piano piano. Una volta che ci vivi, inizi a girarla e scoprirla e ti fa innamorare. Io sono una persona discreta e vedo in Milano tante mie caratteristiche. Siamo simili nella discrezione e nell'essere riservato, mi ci rispecchio: come anche nella bellezza nascosta delle cose. Poi a Milano ho avuto la famiglia e ho trovato la possibilità di giocare in una squadra che aveva le mie stesse ambizioni. Se non fosse arrivato Berlusconi e le ambizioni di vittoria potevo andare altrove. Mi piace camminare, andare nelle vie di Brera".

Sul provino con il Milan: "Mi ricordo bene, mi ha accompagnato mio papà. Si poteva fare solo dopo i 10 anni. C'era un fotografo... Non avevo mai giocato a 11 e mi chiesero che ruolo facessi: io mi sono messo ala destra. Subito dopo la fine del provino un allenatore si avvicinò e mi fece firmare il famoso cartellino che mi legò al Milan per tantissimi anni".