La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Milan parte con uno zero

La classifica di Serie A dopo gli anticipi: il Milan parte con uno zeroMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23News
di Antonello Gioia

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A dopo le prime quattro gare della prima giornata.

Napoli 3*
Cremonese 3*
Roma 3*
Lecce 1*
Genoa 1*
Pisa 0
Udinese 0
Inter 0
Juventus 0
Fiorentina 0
Atalanta 0
Lazio 0
Cagliari 0
Torino 0
Parma 0
Verona 0
Como 0
Milan 0*
Bologna 0*
Sassuolo 0*