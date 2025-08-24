Prima domenica di Serie A con 5 partite: curiosità su Juve e Atalanta. Il programma
Si riporta di seguito il programma completo della prima giornata di Serie A:
24/08/2025 - Ore 20:45 Atalanta-Pisa
24/08/2025 - Ore 18:30 Cagliari-Fiorentina
24/08/2025 - Ore 18:30 Como-Lazio
23/08/2025 - Ore 18:30 Genoa-Lecce
25/08/2025 - Ore 20:45 Inter-Torino
24/08/2025 - Ore 20:45 Juventus-Parma
23/08/2025 - Ore 20:45 Milan-Cremonese
23/08/2025 - Ore 20:45 Roma-Bologna
23/08/2025 - Ore 18:30 Sassuolo-Napoli
25/08/2025 - Ore 18:30 Udinese-Verona
