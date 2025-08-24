Milan, il prossimo impegno: rossoneri in campo prima di tutti

Oggi alle 07:47
di Antonello Gioia

Dopo l'esordio in campionato contro la Cremonese a San Siro, il Milan affronterà la prima gara in trasferta della stagione: appuntamento venerdì 29 agosto alle 20:45 allo stadio "Via del Mare" per Lecce-Milan.