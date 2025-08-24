Allegri a Casa Milan: vertice di mercato in corso con la dirigenza
La sconfitta di ieri ha fatto scattare una serie di campanelli d'allarme che un allenatore come Massimiliano Allegri non può lasciare al caso. Per questo motivo il tecnico livornese ha subito preso in mano le redini della situazione, presentandosi questa mattina a Casa Milan per parlare con la sua dirigenza.
Scrive infatti il collega Gianluca Di Marzio che è in corso un vertice di mercato tra le parti interessate, dove l'obiettivo sarà quello di capire come muoversi in questi ultimi giorni di calciomercato per rinforzare e completare la squadra in vista di una stagione che non è cominciata con il piede giusto.
