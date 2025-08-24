Il commento del club a Milan-Cremonese: "La gara racconta di un Milan sceso in campo non intenso a sufficienza per impensierire un avversario solido"

vedi letture

Il Milan, attraverso il suo sito ufficiale, ha così commentato il match contro la Cremonese, perso per 1-2 a San Siro:

"Serata calda a San Siro per la prima di Serie A che ben presto lascia il posto a una leggera amarezza. Il Milan ritrova Massimiliano Allegri in panchina e lancia Modrić dal primo minuto contro la Cremonese di Nicola. Un match dalle emozioni subito altalenanti: gli ospiti chiusi e i rossoneri che pur controllando il gioco faticano a trovare lo sbocco giusto. Ne esce una sconfitta per 1-2 contro una neopromossa ordinata e cinica, che ha saputo sfruttare le crepe della nostra retroguardia. Così la gara scorre tra imprecisioni e ritmo lento: tanti i palloni persi dal Diavolo soprattutto nella prima frazione di gioco mentre la Cremonese resta concentrata, punge ed espugna San Siro.

La gara racconta di un Milan sceso in campo non intenso a sufficienza per impensierire un avversario venuto a Milano con la solidità giusta: è così che non si trova il modo per bucare il castello grigiorosso e ci punisce un gran gol di Bonazzoli a chiudere la questione. Bisogna ripartire subito: certo non l'inizio sperato, ma non è una sconfitta alla prima di campionato che può affondare le ambizioni della squadra dei ragazzi di Allegri. Servono automatismi più fluidi in uscita, ampiezza e peso in area. In vista dei prossimi impegni, priorità alla concretezza e alla gestione degli episodi: i dettagli faranno la differenza anche con Lecce - venerdì 29 - e Bologna, dopo la sosta".