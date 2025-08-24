Modric, 40 anni e non sentirli: una pozza d’acqua limpida nel deserto tecnico rossonero

L'unica luce in una serata buia, spenta. Non a caso è un Pallone d'Oro, e Luka Modric non ha deluso le aspettative né del Milan né dei tifosi che lo aspettavano e l'hanno accolto a gran voce. Il risultato è deludente, ma la prestazione dell'ex Real Madrid all'esordio con la maglia del Milan è stata come al solito superlativa. Di seguito le pagelle del croato dei principali quotidiani sportivi e non.

La Gazzetta dello Sport 6,5: "IL MIGLIORE. A questi ritmi, può giocare altri 40 anni. Palleggia, lancia, cerca il gol. Una pozza d’acqua limpida nel deserto tecnico rossonero".

Il Corriere dello Sport 6,5: "È diventato l’esordiente più anziano della storia della serie A. L’eleganza in persona, tocca la palla in modo sublime e smista palloni da ogni angolazione del campo. Conclusione da fuori che fa tremare Audero".

Tuttosport 6,5": "Al 53’ Va vicino al golazo con un bel tiro dalla distanza, il ritmo è quello che è, ma riesce a fare bene finché ne ha nelle gambe".

Il Corriere della Sera 6,5: "Distributore automatico di palloni, serve un assist al bacio a Gimenez che però è in offside. Ci prova da fuori area. Faro".

La Repubblica 6,5

MilanNews.it 5,5: "Non un bel primo tempo, con tanti errori sia di protezione sia di controllo del pallone. Fragile in molti corpo a corpo, ha il merito di pennellare il cross che Pavlovic traduce nel gol del pareggio. Rimane negli spogliatoi all’intervallo