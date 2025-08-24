Estupinan rimandato all'esordio con la maglia del Milan

Nonostante l'assist per il gol del momentaneo pareggio di Strahinja Pavlovic, al suo esordio in Serie A con la maglia del Milan Pervis Estupinan non ha convinto, proprio come successe anche domenica in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari. Di seguito le pagelle dell'ecuadoregno dei principali quotidiani sportivi e non.

La Gazzetta dello Sport 6: "Quanti errori, poi l’illuminazione dal nulla al 46’: pennellata al bacio per Pavlovic e 1-1. A Max non basta, fuori all’intervallo".

Il Corriere dello Sport 5,5: "Sforna il cross vincente per la rete del pareggio. Si è presentato a San Siro con la giocata dell’1-1 ma la prestazione non è stata brillante. Allegri lo ha sostituito solo dopo un tempo".

Tuttosport 5,5": "Al minuto 16 tenta un tiro da fuori area che finisce fuori di un filo, soffre per tutta la frazione perdendo palloni a ripetizione, poi dà l’assist a Pavlovic, ma è l’unico acuto".

Il Corriere della Sera 5,5: "Più utile nella spinta che in copertura: sarà fra i peggiori ma poi è suo il suggerimento per l’1-1".

La Repubblica 5,5

MilanNews.it 5,5: "Non un bel primo tempo, con tanti errori sia di protezione sia di controllo del pallone. Fragile in molti corpo a corpo, ha il merito di pennellare il cross che Pavlovic traduce nel gol del pareggio. Rimane negli spogliatoi all’intervallo