Gimenez non va oltre il 5 in pagella: un disastro la sua prestazione contro la Cremonese

Contro la Cremonese Santiago Gimenez aveva la possibilità di zittire tutte le critiche che gli sono state mosse contro nel corso di quest'estate, ma invece il Bebote ha deluso le aspettative offrendo una prestazione sporca, confusionaria e inconcludente. Di seguito le pagelle del messicano dei principali quotidiani sportivi e non.

La Gazzetta dello Sport 4,5: "IL PEGGIORE. Baschirotto gli sporca un sinistro sul palo, poi lo mette spesso e volentieri a cuccia. Fa la figura del cucciolo, pure sfortunato nel finale".

Il Corriere dello Sport 5: "È uno degli osservati speciali, il Milan senza attaccanti ha bisogno di lui. Sfiora la rete sul finire del primo tempo. Ha bisogno di un sostegno".

Tuttosport 4,5: "Ci prova dopo 5’, ma trova il piede di Baschirotto, poi segna al 20’ ma è in fuorigioco: la voce 0 tiri in porta a fine gara pesa eccome".

Il Corriere della Sera 4,5: "La faccia triste dell’America: dice no a ogni trasferimento, segna ma è in fuorigioco. In affanno costante. Perde la palla da cui nasce il secondo gol degli ospiti".

La Repubblica 5

MilanNews.it 4,5: "Non ne becca mezza, mura l’unico tiro pulito di Fofana e viene annullato letteralmente da Baschirotto. Da una pressione forte dell’ex capitano del Lecce su una sua protezione palla errata nasce l’azione del gol di Bonazzoli. Non pervenuto in area di rigore.