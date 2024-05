Lunedì 20 maggio l'undicesima edizione del memorial "Claudio Lippi". Ecco chi ci sarà

Si avvicina l'undicesima edizione del memorial “Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. La sfida tra Milan rossonero e Milan bianco si terrà, come lo scorso anno, presso il “Centro Sportivo Vismara – Puma, House of Football” lunedì 20 maggio, con il calcio d’inizio fissato per le ore 20.30. Ecco alcuni ex giocatori rossoneri che scenderanno in campo: Marco Amelia, Massimo Ambrosini, Christian Abbiati, Cristian Brocchi, Nicola Legrottaglie, Maurizio Ganz, Rolando Bianchi, Cristian Zenoni, Alessandro Budel. Presenti anche alcuni personaggi del mondo della spettacolo come Ringo, Francesco Mandelli e Francesco Aquila, vincitore di Masterchef, Drillionaire, Mazay. A presentre la serata sarà Petra Loreggian.

Ingresso libero per chiunque vorrà partecipare, presenti diverse leggende del mondo milanista e tanti amici rossoneri. Per ulteriori info è disponibile l'indirizzo emal memorialclaudiolippi@gmail.com