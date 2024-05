MN - Sylvain (France Bleu Nord): "Marsiglia troppo instabile, Fonseca preferirebbe il Milan"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il collega di France Bleu Nord, Charley Sylvain, ha parlato di Paulo Fonseca, protagonista da due anni a Lille e accostato alla panchina del Milan. Sul portoghese c'è anche il pressing del Marsiglia.

Credi sia un profilo dal Milan?

"Paulo Fonseca è l'allenatore perfetto per il Milan. Perché è capace di offrire un gioco offensivo ma è anche capace di tanto in tanto di mettere il piede sul freno e dire alla sua squadra di stare attenta e mostrare molta più solidità difensiva. Mi è piaciuto vederlo all'opera nelle due sfide di Conference League contro l'Aston Villa dove il Lille è stato sì eliminato ma avrebbe meritato ampiamente di qualificarsi. Il calcio italiano e il Milan sono perfetti per lui, perché è maturato rispetto alla prima parentesi. È un allenatore migliore rispetto a quello che era alla Roma".

Certo, c'è la concorrenza del Marsiglia da tenere d'occhio

"Del Marsiglia se ne parla già dalla scorsa estate. Fonseca sembrava interessato ma il presidente Létang ha subito risposto 'no, tu hai un contratto e rimani'. Oggi penso che Fonseca preferirebbe un club come il Milan perché il Marsiglia è troppo instabile, cambia allenatore più volte all'anno che cambia ogni anno 10-15 giorni. Non credo sia un progetto che gli possa interessare. Poi magari Marsiglia vince l'Europa League e si qualifica per la Champions League, questo può cambiare la situazione ma anche il Milan parteciperà alla Champions League".