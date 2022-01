TMW RADIO - Orlando: "Milan poco concreto, la Juve il peggior avversario del momento"

L'ex calciatore Massimo Orlando a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del momento del Milan.

C'è la sfida con la Juventus. Cosa si aspetta?

"La vedo male per il Milan, arriva l'avversario peggiore in questo momento. La Juve non è bella da vedersi ma è diventata squadra che fa paura da 7-8 partite, concreta e solida. Creo che un Milan, con quel tipo di difesa e centrocampo, contro questa Juve può avere un match molto difficile. La Juve per questo è favorita".