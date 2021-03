TMW RADIO - Orsi: "Tranne Inter e Milan, le altre si giocheranno gli altri due posti Champions"

Fernanrdo Orsi, intervenuto a TMW Radio, ha parlato della corsa Champions, considerando Inter e Milan già sicure del posto: "La Juventus ha perso certezze perché è rientrata nel mischione. L'Atalanta va come un treno, la Lazio può rimettersi in corsa e anche la Roma è sempre lì. Tranne Inter e Milan, per me le altre si giocano il posto e fa impressione che una di queste sia la Juve".