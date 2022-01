TMW RADIO - Pasqualin: "Milan, in difesa il rientro di Tomori basta"

Claudio Pasqualin, avvocato esperto di diritto sportivo e storico procuratore, ha così parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

L'assenza di un vice-Kjaer toglierebbe chance Scudetto al Milan?

"Per me il rientro di Tomori basta. Ho invece letto che hanno chiuso per Lazetic della Stella Rossa, un 18enne che è un simil-Vlahovic, dice chi lo conosce bene".