TMW RADIO - Perinetti: "Ibra tra i migliori colpi del mercato estivo"

Giorgio Perinetti, intervenuto a TMW Radio, ha inserito Ibrahimovic tra i migliori colpi del mercato estivo: "Credo che Osimhen abbia dato convinzione alla squadra di poter esprimere e finalizzare, creando alternative in attacco che prima non aveva. Se poi devo rispondere ancora direi Ibrahimovic, oppure anche Morata: non me lo aspettavo così maturo e diverso, è un uomo e non più il ragazzo che avevamo visto in precedenza".