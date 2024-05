Serie A, Bremer risponde a Lukaku: finisce 1 a 1 fra Roma e Juventus

Nel posticipo domenicale della 35^ giornata di Serie A, Roma e Juventus non vanno oltre l'1 a 1, risultato che sicuramente serve molto di più alla formazione di Massimiliano Allegri che vede il traguardo qualificazione alla prossima Champions League praticamente ad un passo.

Discorso inverso va invece fatto per i giallorossi di Daniele De Rossi, che dopo Napoli pareggiano anche in questo scontro diretto fallendo la possibilità di allungare in classifica sull'Atalanta, che vincendo domani sera contro la Salernitana potrebbe agganciare proprio la Roma al quinto posto in classifica con una partita ancora da giocare.