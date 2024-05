MN - Ds Shakhtar: "De Zerbi è perfetto per la filosofia Milan, ha le caratteristiche per allenare i rossoneri"

Intervistato da Milannews.it, Carlo Nicolini, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha commentato così le voci sul possibile arrivo sulla panchina del Milan di Roberto De Zerbi, ex tecnico degli ucraini ora al Brighton: "Sicuramente la rosa del Milan, il tipo di gioco del Milan, il DNA del Milan, sono molto similari, dal mio punto di vista, alla filosofia che De Zerbi ha. Quindi per questo lo ritengo un allenatore che ha le caratteristiche per allenare il Milan, e sul quale il Milan farebbe bene a puntare rispetto ad altri nomi che pur essendo comunque grandi allenatori, ma hanno caratteristiche non da Milan. Anche perché poi non è detto che il più forte faccia bene in determinate condizioni, perché il più forte è il più forte con determinate situazioni e circostanze.

De Zerbi secondo me è perfetto per la filosofia Milan, per la rosa che il Milan ha ed andrà a fare perché sicuramente dovranno fare mercato, ed il mercato dovranno farlo in funzione dell'allenatore che viene, perché sennò è difficile far rendere certi giocatori se il giocatore ha determinate caratteristiche ed l'allenatore gli chiede di fare cose diverse. Quindi, da quel punto di vista qui sicuramente, sarebbe anche più immediato il suo inserimento rispondendo alla tua domanda".