TMW Radio - Perna: "Per me le Under23 sono fondamentali per far crescere i propri ragazzi"

vedi letture

Dopo 12 anni e oltre cento gol il rapporto fra la Giana Erminio e Fabio Perna si è interrotto. Oggi l'attaccante ha scelto di raccontarsi, fra passato, presente e un futuro con la maglia del Pavia in Eccellenza attraverso i microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C':

Tornando a parlare di Serie C immancabile una citazione sul progetto seconde squadre. Da calciatore come lo valuta?

"Per indole non ho mai pensato solo al mio orticello, ma mi piace pensare a come migliorare il sistema. Per me le Under23 sono fondamentali per far crescere i propri ragazzi. Vincere o perdere fra i Pro e ben diverso rispetto a farlo nel settore giovanile. In C ci sono calciatori che devono difendere il proprio posto di lavoro. Il problema sarà trovare il giusto equilibrio fra il numero massimo di Under23 e quello dei club 'classici'".

Visto che parliamo di giovani c'è un talento che l'ha colpita dello scorso campionato di Serie C?

"Preferisco parlare dei ragazzi della Giana e uno di quelli che mi ha colpito di più è stato Gabriele Minotti che da pochi giorni è passato al Milan Futuro. Nei due anni che abbiamo vissuto insieme ho visto la sua crescita, aiutata anche dai consigli che gli sono arrivati dai 'vecchietti' del gruppo e lui è stato bravissimo ad ascoltarci".