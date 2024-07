TMW Radio - Piccari: "Il Milan dovrebbe fare uno sforzo per Zirkzee”

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale ha parlato ai microfoni di TMW Radio il direttore Marco Piccari. Queste le sue parole:

Da quale squadra ti aspetti i maggiori cambiamenti?

“Innanzitutto oggi è il giorno di calendario di Serie A, e quando esce il calendario c’è subito la curiosità di vedere i big match e le scintille. Il progetto più interessante al momento è quello della Juventus di Motta, per vedere come giocherà e per come si inseriranno i nuovi nomi dato che già due pedine sono arrivate. Un altro progetto poi è quello del Napoli di Conte, che dovrà riattivare questa squadra. Dovremo vedere chi rimarrà tra i big, soprattutto per i casi Kvaratskelia e Di Lorenzo. Cercheremo poi di capire cosa farà Fonseca con il Milan, mentre le due romane sono degli interrogativi. Inter e Atalanta invece hanno dei punti fermi”.

Se dovessi immaginare una griglia preventiva per il campionato chi vedi davanti?

“Innanzitutto l’Inter è in pole, poi metto la Juventus perché ho fiducia nel lavoro di Motta. In seguito c’è l’Atalanta, poi Milan e leggermente dietro il Napoli. Non vedo comunque un campionato con un allungo come gli ultimi anni”.

Ti convince il mercato che sta facendo il Milan? Si parla anche di Lukaku.

“Il Milan come ho detto prima lo vedo leggermente davanti al Napoli. Ad ora sul mercato gli azzurri si sono mossi poco. In attacco si parla per entrambe di Lukaku, per cui non stravedo. Sono passati quattro anni ormai dal miglior Luakaku. Forse lo vedrei meglio da Conte, mentre i rossoneri dovrebbero fare uno sforzo per Zirkzee”.